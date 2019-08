CALCIOMERCATO NEYMAR JUVENTUS PSG BARCELLONA / In questo intenso calciomercato, ancora un grande tassello manca per dare il via a un altro possibile domino. Parliamo del futuro di Neymar, che ormai vive da separato in casa al PSG e potrebbe presto salutare la Francia. L'opzione più probabile resta il ritorno al Barcellona, con il Real Madrid in seconda posizione e - come riporta 'El Mundo Deportivo' - la Juventus che rappresenta l'outsider e osserva la situazione.

Intanto il ds dei club pariginoha ammesso la trattativa per la cessione di Neymar, per il quale il Real ha pronto un contratto stellare da 40 milioni a stagione per i prossimi cinque anni

Per le ultime notizie sul calciomercato---> clicca qui!

Prima della conferenza stampa del tecnico Thomas Tuchel, il ds del PSG Leonardo ha parlato ai giornalisti dando gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda Neymar: "Contro il Nimes non ci sarà, non si è mai allenato in gruppo per tutta la settimana e non è pronto". Poi il dirigente brasiliano ex Milan ammette: "Ci sono dei colloqui in stato avanzato, ma non c'è ancora un accordo. Noi abbiamo una linea chiara sulla questione ed è importante definirla il prima possibile". Come anticipato, il Barcellona è in pole anche nei desideri del calciatore, ma se non ci dovesse essere l'affondo decisivo entro il 20 agosto il Real Madrid potrebbe fare il colpaccio. In tutto questo la Juventus osserva dalle retrovie, senza dimenticare che i bianconeri possono giocare anche la carta Dybala in un ipotetico maxi-scambio.