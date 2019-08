CALCIOMERCATO INTER ROMA DZEKO ICARDI/ Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' prima di Roma-Real Madrid, Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato di calciomercato facendo il punto sulla situazione di Dzeko: "La squadra gira intorno a lui e domani ci sarà dal primo minuto.

Al momento non prendiamo in considerazione una sua partenza, anche in ottica campionato, conto sull'attaccante bosniaco". Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

Fonseca ha poi trattato l'argomento Icardi: "Di certo è un grande giocatore ma, come detto anche altre volte, preferisco parlare dei miei elementi. Icardi non rientra in questo gruppo, ma ciò non toglie il suo valore assoluto".