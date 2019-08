CALCIOMERCATO ROMA NAPOLI MILIK / Con Dzeko probabile partente verso l'Inter, la Roma sta da tempo sondando il mercato degli attaccanti. Il profilo più gradito resta Higuain, ma nella lista di Petrachi figurano anche Icardi dell'Inter, Mariano Diaz del Real Madrid, Junior Moraes dello Shakhtar, Rony Lopes del Monaco, Sanchez dello United e Ben Yedder del Siviglia, che piaceva anche in Cina.

Tuttavia, nelle ultime settimane è avanzata anche l'ipotesi di Arek, forte attaccante alle prese con un precampionato sottotono: clicca qui per restare aggiornato.

Seguito anche dal Betis, Milik è valutato dal Napoli almeno 60 milioni di euro. La Roma, riporta il 'Corriere dello Sport', sembra il club più accreditato a prenderlo e potrebbe avere l'occasione giusta qualora in campania dovesse finire Mauro Icardi. In questo periodo, inoltre, il polacco è rimasto senza casa a Napoli, ma ne sta cercando una nuova e avrebbe incaricato le persone che lo aiutano a proseguire la ricerca, mentre in attesa vive in albergo. Questo sarebbe un segnale circa la sua volontà di rinnovare, ma le trattative con gli azzurri non hanno subito alcuna accelerata.