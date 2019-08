PREMIER LEAGUE UFFICIALE MOURINHO / Alla ricerca di una nuova squadra dopo l'esperienza altalenante al Manchester United, Josè Mourinho ha trovato casa nella 'squadra' di 'Sky Sports'.

Tramite un video sui suoi canali social, la pittaforma televisiva inglese ha annunciato la firma dell'esperto allenatore, che avrà quindi modo di commentare le partite della prossima stagione calcistica: "Nuova stagione, nuova firma! Il tre volte vincitore della Premier League Jose Mourinho si unirà alla squadra 'Sky Sports' come parte della sua più grande stagione di calcio in assoluto". Mourinho, questa estate, ha più volte ribadito la sua volontà di tornare in panchina, ma al momento per lui si prevedono solo tante presenze negli studi televisivi.