Inter, Perisic non va a Valencia: cessione imminente

INTER PERISIC / Sono ore molto importanti per il futuro di Ivan Perisic che come anticipato da Calciomercato.it per il quale Inter e Bayern Monaco sono ormai ai dettagli. I bavaresi hanno alzato il pressing su richiesta del tecnico Kovac e sono pronti a chiudere sulla base del prestito, presumibilmente oneroso, con diritto di riscatto.

La decisione finale è nelle mani dello stesso esterno offensivo croato che aveva chiesto garanzie proprio sul riscatto e quindi sulla permanenza in Germania al termine della stagione. Garanzie che, a questo punto, sembrano essere arrivate: Perisic infatti, come raccontato da Matteo Barzaghi di 'Mediaset', non è partito con il resto dei compagni che stasera saranno di scena al 'Mestalla' per il Trofeo Naranja contro il Valencia. Un ulteriore indizio che conferma lo stato avanzato della trattativa.