CALCIOMERCATO INTER NAPOLI JUVENTUS ICARDI / Ex capitano ed ex numero nove: Mauro Icardi sempre più escluso dal progetto tecnico dell'Inter. Nonostante il suo gradimento verso la Juventus, ad oggi non si sono fatti passi concreti per il trasferimento. Così, oltre all'opzione bianconera, in Italia avanzano altre candidature importanti. La Roma lo ha tentato con un ricco ingaggio e l'opzione è al vaglio, ma 'Maurito' avrebbe intenzione di sentire ancora la musichetta della Champions League.

La moglie-agente di Icardi, Wanda Nara, riporta il 'Corriere dello Sport', lo avrebbe spinto a considerare l'opzione Napoli e il giocatore stesso avrebbe metabolizzato che per la sua carriera non è una cattiva soluzione. Resta quindi da vedere se De Laurentiis raggiungerà un accordo con Marotta, dopo che nei contatti nelle scorse settimane la richiesta interista è stata di 75-80 milioni di euro per il cartellino. Se tra i due club arriverà la fumata bianca, Mauro al Napoli stavolta non dirà di no. Una decisione che può tenere in apprensione la Juve, che in attacco ha già visto sfumare l'obiettivo Lukaku.