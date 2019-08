Inter, Dzeko si avvicina? Intanto l'intesa con Lukaku è... social

INTER DZEKO LUKAKU / Sorrisi, abbracci e tanto sudore per Romelu Lukaku nel suo primo giorno di allenamento agli ordini del nuovo tecnico Antonio Conte. Sbarcato sul pianeta nerazzurro, il centravanti belga si è messo subito al lavoro per ritrovare la forma migliore in vista di una stagione che lo vedrà grande protagonista nell'attacco dell'Inter. Con ogni probabilità insieme ad Edin Dzeko, l'attaccante bosniaco della Roma che si avvicina sempre più al trasferimento a Milano.

Come anticipato da Calciomercato.it, infatti, già entro Ferragosto sono attese novità importanti . Un ulteriore segnale in questo senso arriva dallo stesso giocatore che sui social continua a seminare like e apprezzamenti che non fanno altro che alimentare le voci e confermare la sua voglia di Inter. L'ultimo in ordine cronologico è arrivato proprio stamattina, con Lukaku che ha postato le foto dell'allenamento di ieri in nerazzurro e subito Dzeko ha piazzato un bel 'mi piace' al belga. Le prove di intesa iniziano via social.