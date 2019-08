Calciomercato: Flamengo in pressing, ma Balotelli sceglie l'Italia?

CALCIOMERCATO FLAMENGO SERIE A BALOTELLI / È ancora tutto da decifrare il futuro di Mario Balotelli.

Oggetto di un pressing asfissiante da parte delche sta facendo di tutto per convincerlo a volare in Brasile e prepara una maxi-offerta da 5,4 milioni di euro per 18 mesi più un bonus da 10 milioni alla firma, l'attaccante svincolato dopo l'ultima avventura dal Marsiglia deve ancora decidere anche se avrebbe dato la priorità al ritorno in Italia dove le pretendenti non mancano e adesso accelera per trovare una soluzione nel più breve tempo possibile.

Cercato da Verona, Brescia e Fiorentina che però non hanno avvicinato le richieste economiche del giocatore e del suo entourage, 'SuperMario' secondo 'La Gazzetta dello Sport' non vuole iniziare la stagione in ritardo e per questo potrebbe decidere di abbassare le proprie richieste per favorire l'accordo con un club da cui ricominciare subito.