CALCIOMERCATO JUVENTUS SARRI PARATICI / Tra campo e mercato, quella odierna sarà una giornata importante per la Juventus. A margine dell'amichevole contro l'Atletico Madrid, riporta 'Tuttosport', Sarri avrà modo di incontrare il d.s.

per confrontarsi su come condurre gli ultimi 24 giorni di mercato; un vertice che avrà come argomento principale la gestione delle cessioni: clicca qui per restare aggiornato.

Tra i calciatori in odore di addio figurano, in attacco, Mandzukic, Dybala e Higuain, mentre a centrocampo potrebbe partire uno tra Matuidi e Khedira; in difesa si valutano le offerte per Rugani e Demiral. Nel summit odierno, Sarri potrebbe dirsi pronto a reintegrare la 'Joya' nella rosa e negli schemi se si rendesse necessario, ma in caso di offerte vantaggiose (calda l'ipotesi PSG) non si opporrebbe all'addio. Sembra guadagnare punti, inoltre, la possibilità che sia il 'Pipita' uno dei punti fermi dell’attacco bianconero della prossima stagione. Infine, nelle ultime settimane il tecnico avrebbe apprezzato molto Khedira e non mancherà di spiegarlo a Paratici nel vertice di Stoccolma. Tra colpi in entrata e permanenze a sorpresa, quindi, non si escludono colpi di scena in queste ultime settimane della sessione estiva.