Inter, il dubbio di Valverde che apre spiragli su Rakitic

INTER RAKITIC / Nell'Inter che non perde di vista possibili, grandi occasioni di mercato a centrocampo, il Barcellona è sicuramente uno dei club ai quali la dirigenza interista sta guardando con maggiore interesse.

Sempre viva la pista Arturo Vidal , così come resta monitorata la situazione del compagno di squadra Ivandel quale ha parlato in conferenza stampa il tecnico blaugrana Ernesto Valverde che ha alimentato i dubbi sulla permanenza del croato in Catalogna.

"È molto importante per noi - ha esordito Valverde parlando del centrocampista viceò-campione del mondo -. Lo è stato e non sappiamo se continuerà ad esserlo. Potrebbe esserlo, visto il suo apporto in campo. In questo momento però non so dire se resterà. Conto su di lui così come su tutti gli altri che ho a disposizione. Comunque, niente mi fa pensare ora che non potrò contare su di lui".