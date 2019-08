CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS MAROTTA VIDAL / Inter scatenata in queste ultime settimane di mercato. Preso Lukaku, i nerazzurri tentano il rilancio decisivo per Dzeko, bomber della Roma trattato ormai da tempo.

Tuttavia, rinforzato l'attacco con i profili richiesti daproverà ad accontentare il tecnico anche sul centrocampo, dove nel mirino c'è un ex idolo della clicca qui per restare aggiornato.

Il duello tra Inter e Juventus può prevedere uno 'sgarbo' sensazionale. Già da mesi i nerazzurri hanno messo nel mirino Arturo Vidal del Barcellona, considerato come profilo ideale per i dettami tattici del tecnico, che già ebbe modo di esaltarlo negli anni trascorsi in bianconero. Così, riporta 'Tuttosport', il Barça avrebbe aperto a possibili acquirenti per il cileno, ma al momento non risultano offerte. Il tempo sembra però aiutare l'Inter, che punterebbe a dare l’assalto decisivo negli ultimi giorni di mercato; il calciatore, dal canto suo, sarebbe ben contento di ritornare in Italia e lavorare con Conte.