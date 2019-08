CALCIOMERCATO INTER DARMIAN MANCHESTER UNITED/ Potrebbero non essere finiti gli affari fra Manchester United e Inter.

Dopoinfatti, il nome di Matteopotrebbe tornare di moda per i nerazzurri, come affermato da Manuel, procuratore dell'ex Toro, ai microfoni di 'Sky Sport': "Potrebbe tornare in Serie A". Per le ultime notizie sul calciomercato---> clicca qui!

Montipò ha poi aggiunto: "So che Darmian piace a Conte". Un paio di affermazioni che riaprirebbero i discorsi per il giocatore dei Red Devils, accostato anche a Roma e Lazio.