INTER LAZARO INFORTUNIO/ Manca sempre di meno al rientro di Valentino Lazaro. L'esterno austriaco, che ha saltato gran parte della preparazione per un problema fisico, su Instagram ha voluto condividere la sua felicità per essere tornato sul rettangolo verde: "Nuovamente in campo.

Al lavoro per arrivare al cento per cento". Per le ultime notizie sui club di Serie A---> clicca qui!

Aumenta quindi l'ottimismo in casa Inter dopo l'arrivo di Romelu Lukaku, anche Lazaro è pronto a mettersi a disposizione di Antonio Conte.