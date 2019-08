p>CALCIOMERCATO ATALANTA SKRTEL / L'Atalanta in giornata ha ufficializzato l'arrivo in nerazzurro di Martin Skrtel : un importante rinforzo perche potrà contare sull'esperienza del difensore slovacco exin vista della prossima Champions League. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Skrtel ha rilasciato le sue prime parole da nuovo calciatore dell'Atalanta ai microfoni della tv ufficiale della 'Dea': ''Sono molto contento di essere qui, è un onore far parte di questo club. Non vedo l'ora di iniziare ad allenarmi. La squadra ha ottenuto un grande risultato lo scorso anno, col terzo posto e con la Champions. Ho parlato con amici che giocano in Serie A e ricevuto solamente feedback positivi sui nerazzurri".