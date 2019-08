FIORENTINA PEDRO GUILHERME FLUMINENSE/ Negli ultimi giorni si è parlato del possibile approdo alla Fiorentina di Pedro Guilherme, attaccante di proprietà della Fluminense.

Il classe 1997 è uno dei migliori prospetti del calcio carioca, come affermato anche da Gianni, ex allenatore, ai microfoni di 'Radio Bruno': "E' molto forte, soprattutto di testa. Un ottimo attaccante bravo a sfruttare gli spazi".

Di Marzio ha poi aggiunto: "Se la Fiorentina dovesse prenderlo, farebbe un grandissimo affare, è un giocatore già pronto".