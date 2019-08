p>CALCIOMERCATO JUVENTUS TOTTENHAM DYBALA POCHETTINO / Mauricioalla vigilia dell'esordio stagionale contro l', ha tracciato in conferenza stampa un bilancio sul mercato in entrata condotto dalgli 'Spurs' negli ultimi due giorni hanno provato ad arrivare a Pauloma senza successo. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Ecco le sue parole: ''Siamo stati avvicinati a tanti giocatori, alcuni nomi me li state facendo anche voi ora. Diversi giocatori, sia in entrata che in uscita, sono stati accostati a noi però adesso non posso parlare di giocatori che sono in altri club. Sono molto felice. Lo ero prima ed ora ancora di più. Eriksen può ancora andare via? Non è giusto parlare di situazioni personali, sono solo voci per me e non possiamo perdere tempo a commentarle''.