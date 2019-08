CALCIOMERCATO LECCE DIEGO FARIAS CAGLIARI/ Stando a quanto riportato da 'Sky Sport', il Lecce avrebbe chiuso l'operazione per portare Diego Farias al Via del Mare.

L'attaccante di proprietà del Cagliari, la scorsa stagione all'Empoli, dovrebbe arrivare in Puglia con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato sui 5 milioni di euro, ma soltanto in caso di salvezza. Per le ultime notizie sul calciomercato delle neopromosse---> clicca qui!