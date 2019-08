CALCIOMERCATO MILAN TAHAR / Nuovo colpo in prospettiva per il Milan: come riportato da 'L'Equipe', il club rossonero si è assicurato Riad Tahar, difensore centrale del Lione classe 2022.

Il giocatore ha firmato un contratto triennale e si aggregherà alla Primavera per sostituire Tiago, passato al Lille nell'ambito della trattativa per Rafael Leao. Non è ancora ufficiale ma è come se lo fosse, visto che circola già una foto che ritrae Tahar con la maglia rossonera in compagnia di Maldini.