JUVENTUS PSG LEONARDO DYBALA / Oggetto del desiderio di mercato delle big inglesi ieri, obiettivo del Paris Saint-Germain oggi. Paulo Dybala resta al centro delle voci di mercato.

L'argentino è tra i convocati della sfida amichevole contro l'Atletico Madrid , ma il suo futuro allanon appare così scontato e, anche se il mercato in entrata in Inghilterra si è concluso, le pretendenti per lui non mancano.

Una di queste è il Paris Saint-Germain. Come riporta il 'Daily Mail', Leonardo sarebbe pronto a fare follie per acquistare la 'Joya', a cominciare dallo stipendio. Il dirigente brasiliano offrirebbe al calciatore un contratto da 12 milioni di euro a stagione per cinque anni. Secondo la testata inglese, la Juventus potrebbe lasciar partire il giocatore per una cifra vicina agli 85 milioni di euro.