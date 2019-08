p>CALCIOMERCATO VERONA FALCINELLI BABACAR BALOTELLI / L'diè alla ricerca sul mercato di un nuovo bomber a cui affidare l'attacco gialloblu in vista del ritorno in Serie A: secondo quanto riportato dal 'Corriere di Verona' sono in corso diverse valutazioni ma le notizie che arrivano non sono incoraggianti. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Il Verona ha presentato un'offerta a Mario Balotelli ma quella del Flamengo al momento è più importante. Nelle ultime ore è stato proposto Falcinelli ma non è un nome che scalda la dirigenza gialloblu mentre non sono stati effettuati approfondimenti su Babacar.