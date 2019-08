p>CALCIOMERCATO INTER RAKITIC BARCELLONA / Ivanpotrebbe lasciare ildurante questa finestra estiva di mercato: secondo quanto riportato da 'Mundo Deportivo' il rapporto tra le due parti non è dei migliori con la società che sacrificherebbe il proprio giocatore sul mercato. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Scelta non condivisa da Rakitic che vorrebbe rimanere per giocarsi le proprie carte in blaugrana. La dirigenza però continua a vederlo come una potenziale pedina di scambio per eventuali operazioni in entrata. Su Rakitic è sempre vivo l’interesse dell’Inter, ma non è escluso un suo inserimento in un’eventuale trattativa con il Paris Saint Germain per Neymar.