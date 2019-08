CALCIOMERCATO FIORENTINA PULGAR / Oggi la Fiorentina ha annunciato l'arrivo in viola di Erick Pulgar dal Bologna: il centrocampista cileno è stato presentato in conferenza stampa al fianco del direttore sportivo Pradé che ha così dichiarato: ''Aveva diverse offerte, in molti avrebbero pagato la clausola ma ha scelto noi. Commisso mi ha chiesto due cose ad inizio mercato. Giocatori forti e senza tatuaggi.

Con Pulgar e Boateng battiamo il record opposto".

Pulgar ha poi preso la parola presentandosi ai suoi nuovi tifosi: ''C’è entusiasmo, un nuovo progetto. Sono felice di essere qui, non vedo l’ora di cominciare. Porterò equilibrio. Ho parlato con Mihajlovic, ma quello che ci siamo detti resta fra noi. Ho salutato i compagni su WhatsApp. Firenze è una città bellissima, l’avevo già visitata in passato con la mia famiglia.Con la Fiorentina voglio arrivare il più in alto possibile”.