CALCIOMERCATO SAMPDORIA SPAL LERIS / Mehdi Leris, centrocampista francese del Chievo Verona, potrebbe ritornare in Serie A dopo la retrocessione in B della squadra gialloblu: su di lui c'è da registrare il forte interessamento della Sampdoria.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport' la dirigenza blucerchiata è in contatto con la società veneta per battere la concorrenza della Spal, da tempo sulle tracce di Leris. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI