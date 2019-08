MILAN SIMEONE CORREA / Nella sfida amichevole tra Juventus e Atletico Madrid, ci sarà anche Angel Correa. L'argentino è stato convocato da Diego Simeone per la partita in programma domani a Stoccolma. Il giocatore è il grande obiettivo di mercato del Milan, ma il club spagnolo e soprattutto il suo tecnico, non sembrano disposti a fare sconti in merito alla richiesta di 50 milioni di euro.

Correa ha già espresso il proprio gradimento per la destinazione rossonera e vorrebbe trasferirsi a Milano. Per tutte le news di mercato CLICCA QUI

Con la convocazione però, Simeone ha lanciato un ulteriore segnale di come non voglia cedere alle richieste milaniste. I contatti proseguono, ma la proposta da 40 milioni di euro è troppo bassa per i 'Colchoneros'. Cosa potrebbe dunque sbloccare la trattativa? Il Milan spera nella volontà del giocatore e che sia proprio lui a forzare la mano per una cessione. Di certo però i rossoneri dovranno anche fare cassa. Andre Silva è sempre in uscita, mentre Suso potrebbe partire anche contro il volere di Giampaolo. A finanziare l'affare potrebbero essere poi nuovi introiti provenienti da altri esuberi (Laxalt) oppure da Kessie: il Milan si priverebbe dell'ivoriano con una buona offerta sul piatto, ma la chiusura del mercato inglese complica e non poco le cose.