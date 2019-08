Feronikeli-Milan, i convocati di Giampaolo: out Kessie

MILAN CONVOCATI GIAMPAOLO - Sono ventiquattro i convocati di Marco Giampaolo per la trasferta di domani in Kosovo contro il Feronikeli. Il tecnico del Milan chiama per la prima volta il nuovo acquisto Leao, mentre resta a casa l'altro ultimo arrivato Duarte. Non prenderanno parte all'amichevole nemmeno Reina, alle prese con una infiammazione intestinale, e Kessie che ha rifiutato il trasferimento al Wolverhampton.

L'assenza del mediano ivoriano, tuttavia, non sarebbe legata al calciomercato: tornato dalla Coppa d'Africa, deve ancora trovare la migliore condizione. Ecco la lista completa:

PORTIERI - Donnarumma G., Donnarumma A., Soncin.

DIFENSORI - Calabria, Conti, Gabbia, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Strinic.

CENTROCAMPISTI - Biglia, Bonaventura, Borini, Brescianini, Calhanoglu, Krunic, Paqueta, Maldini.

ATTACCANTI - André Silva, Castillejo, Leao, Piatek, Suso.