CALCIOMERCATO INTER PERISIC BAYERN / Il futuro di Ivan Perisic dovrebbe essere al Bayern Monaco. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, i due club sono ai dettagli per l'esterno croato. L'accordo, agevolato dagli ottimi rapporti tra Marotta e la società bavarese, è vicino. La formula di partenza è quella del prestito, presumibilmente oneroso, ma è probabile che venga aggiunto anche un diritto di riscatto per un totale di almeno 25 milioni di euro.

Il classe '89 è una precisa richiesta di Niko, peraltro suo connazionale. Il tecnico dei bavaresi, che come primo grande obiettivo per la corsia mancina 'sognava'del Manchester City poi infortunatosi (ne avrà per diversi mesi), sta spingendo affinché l'operazione vada in porto, anche perché bisognoso di rinforzi nel reparto avanzato dove la coperta è corta. L'ostacolo finale per portare a termine l'affare sarebbe però proprio Perisic. L'ex Wolfsburg vuole maggiori garanzie su una futura permanenza al Bayern, poiché vuole evitare il ritorno a Milano fra un anno.

Raffaele Amato / Alessio Lento