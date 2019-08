Calciomercato Serie A, da Mustafi a Wanyama: quante occasioni dalla Premier

CALCIOMERCATO PREMIER LEAGUE - Ieri nel tardo pomeriggio il calciomercato inglese ha chiuso i battenti. Messi a segno gli ultimi colpi in entrata, ora i club di Premier League possono operare soltanto in uscita per cercare una sistemazione ai calciatori in esubero. Occasioni a prezzo di saldo che potrebbero fare gola a diverse squadre di Serie A.

Chi è in cerca di un rinforzo per il reparto difensivo come ile lapotrebbero fare un pensiero sui varidel Manchester United,dell'Arsenal odel Liverpool. Per i club che hanno bisogno di un esterno come gli stessi giallorossi e laci sono gli 'emigrati'del Chelsea edei Red Devils. Infine chi vuole puntellare la mediana comeattenzione adel Manchester City edel Tottenham.