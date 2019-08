CALCIOMERCATO IBRAHIMOVIC SERIE A / Il ritorno in Serie A di Zlatan Ibrahimovic, paventato dal giornalista Paganini - che ha parlato nello specifico del Napoli - in esclusiva a Calciomercato.it, potrebbe davvero diventare realtà. Ad avvalorare ciò lo 'sfogo' dello stesso fuoriclasse svedese, che in Italia ha indossato e vinto con le maglie di Juventus, Inter e Milan, nei confronti della MLS dove milita con i Los Angeles Galaxy.

Nel mirino del 37enne, come noto assistito da Mino, la formula dei playoff dopo la regular season: "Il sistema è una m**da - attacca lo svedese al termine di una seduta d'allenamento del "suo" Los Angeles Galaxy -. Ti basta vincere il play-off e sei campione. I risultati dell’intera stagione non contano. Arrivi settimo, giochi il play-off e poi lo vinci e diventi campione. Per me, la mentalità giusta è allenarsi ogni giorno, e dal modo in cui ti alleni arriva il modo in cui giochi. Il sistema MLS dovrebbe aiutare questa mentalità e crearla".

Ibrahimovic potrebbe decidere di far ritorno in Europa, nella fattispecie in Italia - proprio al Napoli, alla ricerca di un grande bomber, ha un grande amico: Carlo Ancelotti - dove si è trovato benissimo per chiudere in bellezza e al top quella che è senz'altro stata una carriera super.