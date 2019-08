Napoli, su Lobotka irrompe l'Inter: scende il prezzo

CALCIOMERCATO NAPOLI LOBOTKA INTER - Obiettivo di lunga data, Stanislav Lobotka può diventare un affare per il Napoli in queste ultime settimane di calciomercato. Stando a quanto riportato dal portale 'El Gol Digital', infatti, il Celta Vigo avrebbe individuato nel 24enne centrocampista della Nazionale slovacco il giocatore da sacrificare per fare cassa.

Peraltro il club galiziano sembrerebbe disposto a cederlo per circa 25 milioni di euro, ossia la metà della clausola di rescissione fissata a 50. Ma i partenopei dovranno fare i conti con una folta concorrenza: oltre a, Valencia e Betis che non vorrebbero farlo uscire dalla Spagna, ci sarebbe un ritorno di fiamma anche dell', alla ricerca di un mediano da regalare a Conte qualora non andasse in porto la pista