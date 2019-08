Calciomercato, Roma in seconda fila per Mangala

CALCIOMERCATO ROMA MANGALA - Il nome di Orel Mangala torna a circolare in orbita Roma. Il club giallorosso aveva seguito il 21enne centrocampista belga di origini congolesi all'inizio di questa sessione estiva di mercato, ma dopo l'arrivo di Diawara dal Napoli la pista si è decisamente raffreddata.

Adesso in prima fila per il mediano dellotornato dal prestito all', stando a quanto riportato dal portale 'HLN', ci sarebbero i francesi delche avrebbe presentato un'offerta da 12 milioni di euro. Una cifra che difficilmente potrebbe bastare a convincere i tedeschi a cedere il loro pupillo, non fosse altro perché quando la Roma chiese informazioni per Mangala, le fu risposto che ci volevano almeno 30 milioni.