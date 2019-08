CALCIOMERCATO BORUSSIA DORTMUND PHILIPP DINAMO MOSCA / Cessione eccellente per il Borussia Dortmund che ha salutato Maximilian Philipp il quale ha firmato per la Dinamo Mosca, per un'operazione da circa 20 milioni di euro.

Ad ufficializzarlo su Twitter ci ha pensato lo stesso club russo che ha confermato l'accordo con il calciatore su base quadriennale, fino al 30 giugno 2023. Questa cessione potrebbe anche liberare un posto nell'attacco del BVB perdella Roma.