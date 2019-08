CALCIOMERCATO JUVENTUS COUTINHO BAYERN PSG / Con la chiusura del mercato inglese in entrata viene dunque esclusa la Premier League dall'elenco delle papabili destinazioni di Philippe Coutinho. Il Barcellona dal canto suo non si arrende e vuole venderlo per rientrare delle spese fatte per comprare De Jong e Griezmann, oltre che per liberarsi di un ingaggio piuttosto pesante. Stando a quanto scrive 'Sport' con la Premier fuori gioco i blaugrana si starebbero guardando intorno con tre big d'Europa che potrebbe rappresentare la giusta soluzione.

La testata spagnola sottolinea come 'al momentosembrano le soluzioni migliori per l'eventuale cessione di Coutinho, anche se non è escluso che possa continuare a indossare la maglia del Barça'. Per tutte le news di mercato CLICCA QUI

Il brasiliano potrebbe rientrare in un possibile scambio con Neymar con i parigini ma la soluzione appare complicata in quanto il PSG preferirebbe non cedere il calciatore ai blaugrana.In Baviera, ci sarebbe invece il Bayern Monaco che deve registrare l'infortunio pesante di Sane, principale obiettivo di mercato. Chiude il quadro la Juve che potrebbe esaltare le caratteristiche di Coutinho col 4-3-3 di Sarri.