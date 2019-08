FLAMENGO GABIGOL BALOTELLI / Il calcio sudamericano esercita un fascino particolare anche sui grandi campioni del continente europeo che sempre più attraversano l'oceano in cerca di nuove sfide. Dopo DeRossi, sbarcato al BocaJuniors, anche un altro nome italiano pesante potrebbe volare dall'altra parte del mondo. Stiamo parlando di Mario Balotelli, finito prepotentemente nel mirino del Flamengo che sta cercando di allestire una grandissima squadra.

A confermare i contatti avanzati, direttamente dal Brasile, è l'interistache attualmente è in prestito proprio al Flamengo ed in una video-intervista pubblicata da 'Gazzetta.it' racconta: "Parliamo praticamente ogni giorno, non solo di calcio. Spero vivamente che possa arrivare, lui lo desidera molto e io faccio il tifo per lui, spero davvero che riesca ad essere uno di noi. Ci darebbe una grossa mano. Sarebbe spettacolare, incredibile. Il Flamengo cerca sempre di portare giocatori di altri Paesi per la grandezza e la fama che ha. Gente come Filipe Luis e Rafinha vogliono venire a giocare qui. Anche se hanno giocato e vinto tanto in Europa. Credo che sarebbe davvero spettacolare ed io spero davvero che arrivi".

Attualmente svincolato, Balotelli è stato accostato a tantissimi club anche italiani, tra cui negli ultimi giorni pure il Verona e il Napoli nell'ambito della trattativa per Lozano gestita dall'agente Mino Raiola.