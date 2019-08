Inter, Icardi ai saluti: Juan Jesus lo 'chiama' alla Roma

INTER ICARDI JUAN JESUS ROMA / Per la Roma a caccia del grande colpo in attacco, uno dei nomi che più fanno sognare i tifosi giallorossi è l'argentino Mauro Icardi, messo in vendita dall'Inter che gli ha tolto la maglia numero 9 assegnandola a Romelu Lukaku.

La situazione per il momento non si sblocca, con l'ex capitano nerazzurro che lavora a parte e sui social continua ad infiammare la discussione ad ogni minimo aggiornamento. E se poi ad intervenire sono anche altri calciatori...

Questa mattina infatti sta facendo letteralmente il giro del web l'ultima foto postata da Icardi alla quale, nei commenti, ha risposto l'ex compagno di squadra all'Inter ed ora sotto contratto con la Roma, Juan Jesus. Il difensore brasiliano, scatenando le reazioni dei tifosi romanisti, ha commentato: "Ti aspettiamo", con tanto di cuori giallorossi e il simbolo del lupo.