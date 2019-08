p>JUVENTUS NAPOLI CAMPANIA SIMEONE MATTARELLA / La decisione di vietare ai nati inla vendita libera dei biglietti del matchdel 31 agosto ha fatto storcere il naso a molti. Ad alzare la voce contro la scelta ci ha pensato anche il consigliere comunale di Agoràche ha scritto una lettera al Presidente della Repubblica: “Alla luce della vergognosa disposizione adottata dalla Società Sportiva Juventus Football Club, in occasione della partita di calcio Juventus – Napoli del prossimo 31 agosto, con la quale ha deciso di vietare la partecipazione all'evento sportivo nello stadio torinese, non solo ai residenti ma anche a tutti i nati in Campania, Le chiedo un Suo diretto intervento affinchè vengano salvaguardati e tutelati i diritti sacrosanti dei cittadini napoletani e campani, così come previsto dalla nostra Costituzione. Un atto indegno e discriminatorio che nulla ha a che vedere con i valori ed principi che lo sport dovrebbe rappresentare, soprattutto per le nuove generazioni, in un particolare momento storico/politico come quello che stiamo vivendo attualmente. Certo di un Suo interessamento, da italiano, da campano e soprattutto da napoletano, colgo l'occasione per porgerLe i miei più sinceri saluti.”