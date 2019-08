Calciomercato, Real o Barcellona? Risponde il papà di Neymar

REAL MADRID BARCELLONA NEYMAR / Quale futuro per Neymar? Sempre più distante dal Paris Saint-Germain, l'attaccante brasiliano sta infiammando un duello a suon di milioni tra Barcellona e Real Madrid che se lo contendono.

Intervistato dal quotidiano spagnolo 'As', è il papà dell'ex blaugrana a rispondere alla domanda che milioni di tifosi si stanno facendo, ma dribblando di fatto ogni voce di mercato: "Real o Barcellona? Sarà contento quando potrà tornare a giocare. La vita e l'infortunio gli hanno insegnato ad essere una persona forte". Non resta che attendere per capire quali saranno gli sviluppi.