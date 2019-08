CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA MANCHESTER UNITED REAL MADRID / Non basterà la chiusura del mercato in entrata di Premier League per mettere la parola 'fine' alla telenovela Paul Pogba. Stando a quanto sottolineato da 'Tuttosport' nonostante il Manchester United non abbia acquistato un sostituto, le pretendenti al centrocampista francese non sembrano mollare definitivamente il colpo.

L'intenzione del giocatore resta comunque quella di cambiare aria vista anche l'asistenza dache dovrebbe sopportare con i 'Red Devils'., storico procuratore di Pogba, anche ieri non ha smesso di tener vivi i contatti con i club interessati al campione del mondo. Tutte le notizie di calciomercato: clicca qui per restare aggiornato.

Sul 'polpo' ci sono, oltre a quelli della Juventus, anche gli occhi del Real Madrid che però sembra ben lontano dalla richiesta dello United. La 'Vecchia Signora' dal canto suo non smette di credere al grande colpo in quanto Torino sarebbe la destinazione preferita dallo stesso transalpino. Prima però serve vendere un pezzo grosso e altri elementi non di contorno per creare il giusto tesoretto utile ad un nuovo maxi-investimento dopo quello fatto per De Ligt.