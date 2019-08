INTER LUKAKU CONTE / Dopo quello delle visite e dunque dell'annuncio ufficiale, per Romelu Lukaku quello di oggi è il primo vero giorno da nuovo giocatore dell'Inter.

Questa mattina il centravanti belga ha ufficialmente ricevuto la maglia numero 9 tolta a Mauro Icardi ed abbracciato il tecnico Antonioalla Pinetina in vista della sessione di allenamento alla vigilia della sfida di domani contro il, rilasciando poi la sua prima intervista da interista ai microfoni di 'Inter TV': "Il mister Antonioha inciso tanto nella mia scelta di venire all’Inter. È il miglior tecnico al mondo: riesce a migliorare i suoi calciatori e la sua carriera parla per sé - ha esordito l'ex Manchester United -. L'Inter sta andando nella direzione giusta ed io avevo bisogno di una nuova sfida. Voglio aiutare questa squadra a fare qualcosa di importante, qui ci sono le basi per fare molto bene. Aiuterò la squadra con il mio impegno e la mia grande voglia di fare. Teniamo i piedi per terra, spero che possano arrivare grandi risultati a fine stagione".