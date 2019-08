Roma, Solskjaer frena le voci su Sanchez

ROMA SANCHEZ / L'addio di Romelu Lukaku, da ieri ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter, può cambiare il destinto di un altro attaccante del ManchesterUnited. Da tempo segnalato in uscita, il cileno Alexis Sanchez nelle ultime ore è stato accostato in particolar modo alla Roma nonostante un ingaggio mostruosamente fuori dai parametri giallorossi.

A complicare ulteriormente il sogno romanista, inoltre, sono arrivate in mattinata le parole del manager dei 'Red Devils', Ole Gunnar Solskjaer, che in conferenza stampa ha parlato in questi termini dell'ex Udinese, Arsenal e Barcellona: "Alexis è rientrato e si è allenato bene. Ovviamente ha quattro o cinque settimane di ritardo rispetto agli altri ragazzi e fin qui non ha giocato, a parte il test a porte chiuse - spiega Solskjaer che poi si concentra sul futuro -. Mi aspetto che rimanga, pensiamo sarà in grado di segnare diversi gol".