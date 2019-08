CALCIOMERCATO INTER ICARDI ROMA NAPOLI JUVENTUS / È arrivato ieri il passaggio di consegne nell'attacco dell'Inter che ha prelevato dal Manchester United, Romelu Lukaku. L'attaccante belga indosserà inoltre la maglia numero 9, spodestando di fatto il separato in casa Mauro Icardi, che attende di conoscere la propria destinazione. L'edizione odierna de 'Il Corriere dello Sport' ha fatto il punto della situazione sull'attaccante argentino, cercato con modalità differenti da ben tre club di Serie A.

Partiamo dallache avrebbe il vantaggio di poter inserire nella trattativa il cartellino di Edin, oggetto del desiderio di, insieme a 30/40 milioni di euro. Nonostante l'importante proposta economica sarebbe però complicato convincere il calciatore senza la Champions League. Tutte le notizie di calciomercato: clicca qui per restare aggiornato.

Non avrebbe problemi di appeal il Napoli che ha dalla sua anche un tecnico internazionale come Carlo Ancelotti. In compenso il club di De Laurentiis ha lo svantaggio della distanza da Milano, e si sarebbe già trovato di fronte una richiesta da 75-80 milioni per l'argentino. Chiude il quadro la Juventus che rappresenterebbe la meta perfetta per Icardi ma non per l'Inter che non gradirebbe fare l'affare con i bianconeri visti i pessimi rapporti.