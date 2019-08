CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER ICARDI DYBALA / Juventus-Inter non finisce mai! Tra colpi di mercato entusiasmanti e sfide sul campo, le due storiche rivali del calcio italiano sono le assolute protagoniste della scena mediatica di questa estate. Se l'amichevole di fine luglio è stata vinta dai bianconeri ai rigori, quella per Romelo Lukaku ha visto invece esultare i nerazzurri, che hanno annunciato il suo acquisto nell'ultimo giorno di apertura del mercato inglese. Il belga, obiettivo dichiarato dell'ex bianconero Conte, era entrato anche nel mirino del d.s. Paratici, che aveva già trovato l'accordo col Manchester United per lo scambio con Paulo Dybala, il quale, per le esose richieste agli inglesi, ha fatto saltare la trattativa. Tuttavia, il lavoro delle due società è destinato a incrociarsi nuovamente nel corso di questa estate o delle prossime sessioni, tra possibili sgarbi e obiettivi comuni: clicca qui per restare aggiornato. Calciomercato.it fa il quadro sulle future trattative: da Icardi a Dybala, passando per Milinkovic-Savic e Vidal, Juventus e Inter si sfidano ancora per i colpi di mercato.

Calciomercato, da Icardi a Dybala: gli scenari per Juve e Inter

Sfumato Lukaku, la Juventus piomba di nuovo su Mauro Icardi, talento escluso dal progetto interista. Forti della svalutazione occorsa negli ultimi mesi, i bianconeri vagliano la mossa migliore per strapparlo ai rivali, che però chiedono almeno 75 milioni di euro per cederlo, cifra ritenuta eccessiva dalla controparte torinese. Dal canto suo, come ormai anticipato da tempo da Calciomercato.it, la Juventus ha ottenuto il gradimento di Icardi, che ha posto i bianconeri in cima alle sue preferenze. Tuttavia, nonostante si stia vagliando anche di arrivare al termine del mercato per provare a prenderlo addirittura in prestito, non è da escludere uno scambio con Dybala: in tal caso, sarebbero da definire le eventuali cifre dell'accordo con l'Inter, considerata la valutazione superiore per la 'Joya'. Questa, però, è vista solo come una pista alternativa. La priorità del d.s.

Juventus-Inter, da Milinkovic-Savic a Chiesa: gli altri affari

Paratici, infatti, è quella di monetizzare con una eventuale cessione all'estero del suo gioiello, finito anche nel mirino del, che tenterebbe l'affondo qualora dovesse concretizzarsi il ritorno diin Spagna.

Seguito da anni dalla Juventus, Milinkovic-Savic è la grande idea per il centrocampo dell'Inter. Preso Lukaku, infatti, i nerazzurri spingono per Dzeko, ma hanno in serbo un altro 'sgarbo' ai rivali: la trattativa con la Lazio partirebbe solo dopo aver sistemato l'attacco e verrebbe intavolata sulla base di circa 75-90 milioni di euro. La Juventus segue altresì Eriksen, talento del Tottenham per il quale potrebbe riaccendersi la sfida con i rivali. Inoltre, se l'approdo di Conte a Milano ha suscitato svariate polemiche, lo stesso potrebbe accadere nel caso in cui Marotta riuscisse a prendere Vidal, altro profilo molto gradito dal tecnico nerazzurro, che ebbe modo di esaltarlo proprio con la maglia bianconera. Nella 'guerra degli ex' potrebbe essere coinvolto altresì Coutinho del Barcellona, che dopo le trattative con le inglesi può finire di nuovo nel mirino della Juve, già accostata a lui mesi fa.

Calciomercato, Juventus-Inter per Chiesa: la sfida futura!

In chiave futura, concludendo, il derby d'Italia è destinato a proseguire per Federico Chiesa. Il giovane talento italiano è stato blindato molteplici volte dal nuovo presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, che sin dalla sua prima conferenza stampa ha annunciato la volontà di trattenerlo per almeno una stagione. Già a inizio luglio, il giocatore ha trovato un accordo con la Juventus, ma la Viola avrebbe voluto che fosse stato lui stesso a esporsi in prima persona chiedendo espressamente la cessione ai rivali. Così, la questione sembra esser rimandata soltanto alla prossima estate, quando però potrebbe tornare con forza anche l'opzione nerazzurra. Dal campo al mercato, Juventus-Inter è una sfida infinita!