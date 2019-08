CALCIOMERCATO NAPOLI VERONA TUTINO / Si aprono le porte della Serie A per Gennaro Tutino dopo un'ottima stagione a Cosenza in cadetteria.

Come anticipato da Calciomercato.it, l'esterno offensivo di proprietà del Napoli alla fine si è accasato in prestito al Verona come sottolineato anche dal comunicato ufficiale diramato dal club scaligero: "L'comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive dell'attaccante Gennaro Tutino dalla società SSC Napoli. Il classe 1996, che può ricoprire varie posizioni nel fronte d'attacco, nell'ultima stagione di Serie B ha vestito la maglia del Cosenza, andando a segno in 10 occasioni". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI