JUVENTUS BORUSSIA DORTMUND MANDZUKIC / Dopo essere stato accostato con insistenza al ManchesterUnited, per Mario Mandzukic resta aperta la possibilità di un ritorno in Bundesliga, come già riportato nel mese scorso.

L’attaccante croato dellaè, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.i t, concretamente nel mirino del(che, nel frattempo, segue anche Schick della Roma ).

L’interesse dei gialloneri per il 33enne calciatore, sotto contratto fino al 2021 con i bianconeri, è reale e se ne parlerà nelle settimane che mancano da qui alla chiusura della sessione di mercato estiva. Il club della Ruhr ha, insieme al BayernMonaco, le possibilità economiche per sostenere un affare oneroso come quello che potrebbe riportare Mandzukic in Germania, visto l’ingaggio da 5.5 milioni di euro netti a stagione attualmente percepito dall’ex Wolfsburg. Vi terremo aggiornati.