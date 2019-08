Calciomercato, clamoroso tentativo per il ritorno di Bendtner in Italia

CALCIOMERCATO BENDTNER REGGINA / Un nome veramente clamoroso per l'ambiziosa Reggina di Luca Gallo e Massimo Taibi che si preparano ad una stagione da protagonisti in Serie C e vorrebbero mettere a disposizione del tecnico Mimmo Toscano anche un grande centravanti di spessore.

L'ultima idea, riferisce il portale locale 'Citynow.it', risponderebbe al nome di Nicklas, ex Arsenal e Juventus idolo dei social che ultimamente ha fatto molto discutere per vicende extra-campo. Classe '88, sotto contratto col Rosenborg dal 2017, il danese rappresenta un'ipotesi molto suggestiva ma sicuramente complicatissima per il club calabrese.