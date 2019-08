Calciomercato, Juventus e Inter 'tifano' Bayern per gli esuberi

CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER MANDZUKIC PERISIC / Chiusa la campagna acquisti in Premier League, un mercato interessante per le big di Serie A che devono cedere è quello che entra nel vivo in Bundesliga. In particolare del BayernMonaco, che rispetto agli altri club ha più appeal e forza economica, oltre alla necessità di completare la rosa del tecnico Kovac con rinforzi di spessore. Un'esigenza che potrebbe risolvere anche i problemi di Juventus ed Inter, alle prese con alcune cessioni complicate che non si sono ancora concretizzate.

Stiamo parlando in particolare di Mario Mandzukic, sponda bianconera, e Ivan Perisic, dalla parte nerazzurra.

Sfumata l'ipotesi, per l'attaccante juventino dopo le voci sulsarebbe tornato d'attualità il possibile ritorno proprio al Bayern che aveva lasciato nel 2014. Sponsor d'eccezione è l'allenatore croato, che stravede per Mandzukic, ma secondo 'Tuttosport' l'ostacolo principale è rappresentato dalla proprietà che non vede di buon occhio un concorrente così ingombrante per il titolarissimo Roberte, soprattutto, ha dato la priorità all'acquisto di un esterno offensivo. C'è bisogno di esperienza dopo gli addii di Ribery e Robben, e il nome caldo è appunto quello di Perisic che l'Inter ha messo in vendita e provato ad offrire senza successo alla Roma . Si tratta sulla base del prestito oneroso con riscatto da fissare: l'Inter spera di ricavare da lui (e da Icardi) il tesoretto necessario per riequilibrare i conti e dare l'assalto agli ultimi innesti.