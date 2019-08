CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA / Sfumata l'ipotesi Tottenham, Paulo Dybala valuta il suo destino, che potrebbe comunque essere lontano dai colori bianconeri.

La, ingolosita dalla succosa pluvalenza che ne deriverebbe, sembra ancora decisa a cedere il calciatore, che però finora ha trovato difficoltà nel trattare con i club interessati: oltre all'elevato ingaggio richiesto, infatti, la 'Star Image', società maltese, rivendica i suoi diritti d’immagine per 10 anni e non ha arretrato di un passo: clicca qui per restare aggiornato.

Oggi, riporta la 'Gazzetta dello Sport', Dybala verrà raggiunto dal suo procuratore, Jorge Antun, rimasto a Londra in questi giorni di serrata trattativa. Di fronte alla giusta offerta, la Juventus non si opporrebbe al suo addio ma, escluse le piste inglesi, ad oggi non restano molte soluzioni aperte. Con l'eventuale addio di Neymar, potrebbe farsi avanti il PSG (pista gradita dalla 'Joya'), che avrebbe la capacità economica di garantire ai bianconeri cifre importanti, mentre in Italia resta sempre la possibilità di uno scambio con l'Inter che vedrebbe l'arrivo di Icardi a Torino.