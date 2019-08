Napoli, nuovo attaccante low-cost?

NAPOLI LLORENTE BALOTELLI / La priorità è rinforzare l'esterno, ma il Napoli continua a lavorare anche all'innesto di una punta, un vero centravanti. In cima alla lista rimane Mauro Icardi, sempre più lontano dall'Inter che gli ha tolto la maglia numero 9 assegnandola a Romelu Lukaku. Pista non semplice da percorrere, anche per la fortissima concorrenza della Juventus (e non solo).

Per questo gli uomini mercato azzurri monitorano con attenzione anche altre piste, incluse le opportunità a parametro zero di una lista svincolati che include nomi di spessore.

Tra questi, secondo il 'Corriere dello Sport', spicca Fernando Llorente che dopo l'addio al Tottenham cerca un ultimo contratto ad alti livelli ed è stato accostato a tanti club, tra cui appunto pure il Napoli. Gli ostacoli principali sono legati però alla richiesta d'ingaggio (circa 4 milioni a stagione) e la concorrenza del ManchesterUnited che non ha mollato la presa. Nel frattempo, nell'ambito della trattativa per Lozano, l'agente Mino Raiola avrebbe proposto Mario Balotelli, che però ha ricevuto un'offerta importate dal Flamengo.