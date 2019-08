Inter, UFFICIALE: Lukaku 'toglie' la maglia ad Icardi. Addio annunciato

INTER LUKAKU ICARDI / L'Inter ha un nuovo numero 9, ora è anche ufficiale. Annunciato nella giornata di ieri l'acquisto di Romelu Lukaku, la società interista tramite i propri canali ha lanciato oggi un altro segnale inequivocabile sul futuro di Mauro Icardi, da tempo messo in vendita. Fin dalla prima mattinata, infatti, nella sezione del sito dedicata alla rosa nerazzurra, accanto al nome dell'attaccante argentino non compare più il numero 9 con cui si è imposto nella sua avventura all'Inter ormai giunta al termine. Primo passaggio dell'atteso, nuovo annuncio arrivato poco dopo.

La maglia che fu dell'ex capitano, infatti, passa al neo-arrivato Lukaku.

C'è un nuovo numero 9 quindi all'Inter. Non c'è più spazio per l'argentino che dovrà quindi trovare una nuova sistemazione o rassegnarsi restare a Milano senza rientrare nel progetto tecnico di mister Antonio Conte. La soluzione più percorribile rimane la pista che porta alla Juventus, che da parte sua sta studiando il piano per arrivare all'argentino considerato spalla ideale per Cristiano Ronaldo. Tutto (o quasi) dipende da Dybala: dall'eventuale cessione al Paris Saint-Germain arriverebbe il tesoretto per l'assalto, altrimenti occhio al possibile scambio che non è mai sfumato del tutto.