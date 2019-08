CALCIOMERCATO MILAN DONNARUMMA MODRIC CORREA / Per Gigio Donnarumma torna di moda il PSG. Dopo l'offerta rifiutata nelle scorse settimane, i francesi, forti della cessione di Trapp, potrebbero valutare un nuovo affondo per il giovane portiere italiano, valutato 50 milioni di euro dal Milan.

Una eventuale cessione che escluderebbe quella die servirebbe per far cassa e dare l'affondo decisivo agli obiettivi rossoneri: clicca qui per restare aggiornato.

L'obiettivo principale di questa sessione resta Correa dell'Atletico Madrid: le posizioni, riporta 'La Gazzetta dello Sport', anche nelle ultime ore restano distanti senza che nessuno abbia mostrato l’intenzione di fare un passo in direzione dell’altro; il Milan non va oltre i 40 milioni di euro più bonus, l’Atletico non si muove dai 55. Inoltre, nonostante la strada per Modric sia in salita, la possibile cessione di Donnarumma consentirebbe maggior liquidità per il colpaccio dal Real Madrid, che si farebbe però soltanto nel 2020, sempre che il croato non si muova già questa estate per altri lidi (PSG su tutti).