CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS MILINKOVIC-SAVIC / Dopo Lukaku, Edin Dzeko. Poi Milinkovic-Savic. Intenzionata a interrompere la scia di successi della Juventus, l'Inter sta lavorando a un mercato importante. Beppe Marotta, infatti, non è intenzionato a fermarsi al colpo più costoso della storia nerazzurra: nei prossimi giorni si attendono novità su Dzeko, per il quale i milanesi sembrano disposti ad alzare l'offerta da 15 milioni di euro a circa 18 milioni bonus compresi.

Successivamente partirebbe l'assalto al talento della, seguito da tempo anche dalla Juve: clicca qui per restare aggiornato.

Il piano per arrivare a Milinkovic-Savic, riporta la 'Gazzetta dello Sport', prevede due cessioni: Joao Mario e soprattutto Mauro Icardi; se una strada porta allo scambio tra Maurito e Dybala, un'altra prevederebbe l'addio dell'ex capitano per cifre importanti. Nonostante la svalutazione, infatti, i nerazzurri contano di percepire almeno 75 milioni di euro. Con quelle somme potrebbe poi partire l'assalto al centrocampista serbo, che è stato già trattato dal Manchester United per 75 milioni di euro più bonus, per un totale vicino ai 90. Intenzionata a trovare prima un sostituto all'altezza, però, la società di Lotito non lo lascerebbe andar via al fotofinish del mercato. Novità si attendono quindi nel giro di poco tempo: preso Lukaku, Marotta punta a un altro vecchio pallino della sua ex società.